Başkan Erdoğan: Sokağa çıkmaya yüzleri yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'yle el ele, omuz omuza verecek, her metre karesinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz" dedi

"ORTAK AKIL VE SAĞDUYU İLE"

Terörsüz Türkiye sürecini ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, "Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini arttıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Türkiye, sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir, sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok" şeklinde konuştu.

"GENÇLER HER ŞEYİ GÖRÜYOR"

CHP'li vatandaşların Özgür Özel yönetimindeki partiden umudunu kesmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, "Ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladılar. Üzülerek görüyoruz ki; Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP; üç-beş kifayetsiz muhterisin elinde 'seçmenini utandıran' bir parti haline dönüştü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın, bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri, bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasınadır. Gençlerimiz, ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin, yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz, nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor, bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor" ifadelerini kullandı.

"BİN TAYYİP ERDOĞAN GELİR"

İktidar olarak yıllar içinde nice saldırı ve badireyi atlattıklarını dile getiren Erdoğan, "Boyun eğebilirdik, teslim olabilirdik, uyum sağlayabilirdik, suyuna gidebilirdik... Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bizim bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış bizden önceki fedakâr, cefakâr, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var. Bir Tayyip Erdoğan gider, ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir" dedi.

"TEK KALSAM DA YÜRÜRÜM"

Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim: Biz, yüzde 52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. Yüzde 48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim: Tek başıma kalsam dahi bu yol Hakk yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm" diye konuştu.