Esra Albayrak’tan dijital bağımlılık uyarısı

İSTANBUL'DA Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu Projesi"nin 2026 yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, gençlerin dijital bağımlılıklarına dair artış kaydedildiğini, ailelerin bu hususta kritik role sahip olduğunu belirtti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı, 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışmadan örnek veren Albayrak, çalışmanın gençlerin yüzde 35'inin dijital bağımlılık konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösterdiğini kaydetti. Gençlerin yönlerini belirlerken yapay zekayı kullandığına işaret eden Albayrak, "Güvenli liman gibi görülen dijital mecralara biraz daha yakından baktığınızda aslında çok zehirli, çok sınırlı sayıda şirketin elinde algoritmalarının oluşturulduğu bir yapı. En büyük yapay zeka araçlarından bir tanesi çok ciddi anlamda manipülasyon yapıyor." dedi. Albayrak, yakın zamanda oluşturulan dijital mecralarla ilgili düzenlemeyi çok önemli bulduğunu kaydederek, "TÜGVA'nın bu çalışmasını, 'taşın altına elini koymak' olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.