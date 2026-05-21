Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 2. arınma çağrısı

YOLSUZLUK davaları kapsamında gündemi sarsan itiraflarla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha "yolsuzlardan arınma" çağrısında bulundu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden çok sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun masasının üzerinde belirgin şekilde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi logolu eser ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'a mesaj olarak yorumlandı.