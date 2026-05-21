Kiev’de patlatılan köprünün inşaatını Türk firma üstlendi

UKRAYNA-RUSYA savaşının ilk günlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rusların ilerleyişinin durdurulması için patlatılan köprü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteci tarafından ziyaret edildi. Ukrayna ordusunun havaya uçurduğu köprünün enkazının hemen bitişiğinde yeni köprünün inşaatı gerçekleştirildi. 2004'ten bu yana Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk firmasının üstlendiği inşaat 2024'te tamamlandı. Patlatılan köprünün kalıntıları savaş anıtı olarak varlığını korurken, bölgede anıt mezar inşa edilecek.