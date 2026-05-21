NATO’ya Türkiye eksenli proje

NATO'NUN örnek müttefiki Türkiye, bölgesel enerji arzına katkı vermek amacıyla bir proje önerisinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi, alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkin ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecek olmasıyla dikkat çekiyor. NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesi olarak öne çıkıyor. Proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak'ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz ediyor. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacak.