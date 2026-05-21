Rusya ve Çin liderlerinden Trump’a iş birliği mesajı

ÇİN'İ ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, ülkesi ile Çin'in uluslararası alanda önemli dengeleyici rol oynadığını belirterek, "Rusya ile Çin, küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunuyor" dedi. Putin, Çin ile 25 yıl önce İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladıklarına anımsatarak, "Rusya-Çin ilişkileri eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı ve gelişmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Şi Cinping ise, iki taraf arasında karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, bilim, teknoloji, kültür ile yerel yönetimler gibi alanlardaki iş birliğinin ilerlediğini ve halklar arasındaki bağların güçlendiğini kaydetti. İki liderin iş birliği açıklamaları ABD Başkanı Trump'a bir mesaj olarak yorumlandı.