“Uluslararası sistemin kurumları çalışmıyor”

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ev sahipliğinde Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen "Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları" etkinliğine katıldı. Burada konuşan Bilal Erdoğan, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz" dedi.

"BATI BİZİ DIŞLIYOR"

ERDOĞAN, Ukrayna- Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABDİsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilme

sini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti. Batı'nın Türkiye'yi devamlı itham eden bazı girişimlerini sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, Batı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan sorununun, onun Türk milletinin hukukunu korumasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Bilal Erdoğan, "Batı bizleri bir komşu, bir partner, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, bizleri maalesef sadece inancımızdan, sadece kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor. Kendisine benzedi benzediğimiz ölçüde kabul edeceğini, kendisi gibi olmadığımız takdirde bizi kabul etmeyeceğini bize her an hissettirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Haklının hukukunun işlediği bir dünya hayal ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin dünyadaki mücadelesi işte bir adalet, bir hakkaniyet mücadelesidir" dedi. Bilal Erdoğan, sadece 5 ülkenin kararlarıyla yönetilen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) değil, kıtaların ve toplumların daha dengeli temsil edildiği bir BM yapısını savunduklarını belirtti.