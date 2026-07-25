MEB müfredatında kavram değişikliklerine girildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleri ile İstişare ve Değerlendirme Toplantılarında buluştu. Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında tarih ve sosyal bilgiler müfredatında Türk merkezli, millî ve köklü terimleri öne çıkaran kapsamlı kavram değişikliklerine gidildiğini anlattı. Buna göre "Orta Asya" yerine "Türkistan", "coğrafi keşifler" yerine "sömürgecilik politikaları", "Bizans" yerine "Doğu Roma", "tehcir kanunu" yerine ise "sevk ve iskân kanunu" ifadeleri kullanılmaya başlandı. "Ege Denizi" ifadesi de "Adalar (Ege) Denizi" olarak değiştirildi. Coğrafyada ise "Mavi Vatan", "Gök Vatan" ve "Yeşil Vatan" kavramları programa girdi.