Almanların yüzde 70’i ‘Ordu ülkemizi koruyamaz’ diyor

Almanya
'da yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70'i, ordunun olası bir saldırı karşısında ülkeyi savunabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Berlin
, Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma harcamalarını artırırken asker sayısını da yükseltmeyi planlıyor. Almanya'da halkın büyük bölümü, ülkenin ordusunun olası bir saldırıya karşı yeterince güçlü olmadığı görüşünde. YouGov tarafından 17 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 2 bin 79 yetişkinin katılımıyla yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i Alman ordusunun ülkeyi muhtemel bir saldırıdan koruyabileceğine güvenmiyor. Orduya güvendiğini belirtenlerin oranı yüzde 21'de kalırken, yüzde 8'lik kesim görüş belirtmedi. Anketin kapsadığı ülkeler arasında orduya duyulan güvenin en düşük olduğu ülke Almanya oldu. Ankete katılan Almanların yüzde 40'ı ülkenin savunma bütçesini yetersiz bulduğunu söyledi.