Guterres: kıbrıs sorununda çözüm için kararlıyız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
, KKTC
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
ile görüşmesinin ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına katkı sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, iki tarafın yararına olacak güven artırıcı önlemlerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek istediğini söyledi. KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY
) ziyareti için adaya gelen BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Guterres, şunları kaydetti:"Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım. Aynı zamanda, Güven Yaratıcı Önlemlerin her iki tarafın halklarının yararına olacak şekilde ilerleyip ilerlemediğini görmek istiyorum. İki toplumun liderleriyle oldukça yapıcı iki görüşme gerçekleştirdim, teşekkür ederim." KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da "BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ve kıymetli heyeti ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Çabalarını desteklemeye devam ediyoruz" dedi.