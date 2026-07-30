Antalya’da belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu tutuklandı

Antalya
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takipte bulunan şüpheliyi, Marmaris
'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, merkezde bulunan bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına ile bazı resmi belgelere incelenmek üzere el konuldu. T.G için dün tutuklama kararı verildi.