Çikolata kutusunda 300 bin dolarlık rüşvet

Üsküdar Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildiğini söyledi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ağı kuruldu.

İKİ PARÇA TESLİM ETTİLER

İTİRAFÇI olan müteahhit, "Ben kağıttaki rakamı ilettim. Sonrasında o zamanın talep edilen 25-30 milyon TL'nin karşılığı olacak şekilde 700- 800 bin Amerikan dolarını bana iki parça halinde elden teslim ettiler. Bana parayı teslim eden şahıs yemekte Nakkaş Kebap'ta buluştuğumuzdaki sakallı ismini bilmediğim ancak görsem tanıyabileceğim şahıs bana parayı teslim etti. Yaklaşık 300 küsur bin doları tam tarihini hatırlamadığım bir tarihte Üsküdar Belediyesi'nin otoparkında çikolata kutusuna benzer, karton kutunun içerisinde teslim etti" diye konuştu.