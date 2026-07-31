Trafikte cezalar sonuç verdi: şiddet yüzde 52 azaldı

Saldırı amacıyla ısrarla takip etme veya araçtan inme eylemlerine yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasının ardından, trafikteki asayiş olayları geçen yıla göre yaklaşık yüzde 52 azalarak 4 bin 806'dan 2 bin 328'e geriledi. Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 azalma kaydedildi.

PORT CEZASI KALDIRILDI

İçişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeyle birlikte araçlara sonradan takılabilen ve kolayca sökülebilen port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Daha önce bazı trafik denetimlerinde port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları bulunan araçlara para cezası uygulanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür sökülebilir ekipmanlar nedeniyle ceza uygulanmayacak.