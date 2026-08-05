10 yıldır firari olan suikast timi üyesinin Pensilvanya itirafı

10 YILLIK FİRAR SÜRESİNİ ANLATTI İfadesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 10 yıllık firari dönemi nasıl geçirdiğini de ifadesinde dile getiren Karatepe, "İzmir' e ulaştığımda akşam saatleriydi. Buradan Bornova Hükümet konağının üst tarafında oturan ve köylümüz olan Bayram Fil ve Binnaz Fil'in evlerine gittim. Bu eve yürüyerek gittim. Binnaz Fil kapıyı açtı. Beni karşıladılar. Binnaz teyze boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Evde Bayram Fil ve Binnaz Teyze bana "nasıl böyle bir olayın içerisinde olursun" diye kızdılar. Yemek yedim, duş aldım. Onlardan direk olmamak kaydıyla babama burada olduğumu söylemelerini istedim. Bayram Fil babama ulaştı. Kimin vasıtası ile ulaştığını bilmiyorum. Bu evde bir gece kaldım. Ertesi gün babam bu eve yanıma geldi. Birlikte evden ayrıldık. Babam yanında telefon ile gelmişti. Güvenli olmadığını düşünerek babamın telefonunu kırıp attım. Dışarda babamla bir süre vakit geçirdik. Tekrar Bayram Fil'in evine döndük. Bayram Fil' in oğlu Mehmet Fil bana seni istediğin yere götürebilirim dedi. Aynı gün gece 23/24.00 sıralarında Mehmet Fil' in arabası ile Mercedes marka o dönem için son model olan, anlattığı kadarı ile dedesinin rahatsızlığı sebebiyle ÖTV indirim olarak almışlar, araç ile evden ayrılarak yola çıktık. İzmir, Manisa, Uşak üzerinden yaklaşık 3-4 saatte Emirdağ' a ulaştık. Yolda tenha bir yerde bir kez mola verdik. Benim ailem aslen Afyon Emirdağ' a bağlı Bağlıcak köyündendir. Burada annemin babasına ait köy evine gittik. Eve gelince evde Dayım İsmet Biçer' in akrabası olan şahısların olduğunu gördüm. Ben evin boş olduğunu sanıyordum. Bu şahıslarla evde bir süre oturdum. Çay içtik. Olaydan haberleri vardı. Dayımı eve çağırmalarını istedim. Dayım gelince bana nasıl bir işe bulaştın, neden böyle bir şey yaptın diye kızdı. Benden ne istiyorsun dedi. Beni Eskişehir Mahmudiye ilçesindeki Teyzem Cemile Akkoyun'un yanına götürmesini istedim. Aynı gün dayıma ait araçlaydım ve eşi ile birlikte Teyzemin evine gittik. Beni evin yakınında bıraktılar ve gittiler. Teyzem yaşlıydı. Eve gidince eni kabul etti. Televizyondan bir şeyler görmüş fakat konunun tam olarak ne olduğunu anlamamıştı. Teyzemin eşi Ramazan Akkoyun da evdeydi. Çocukları evli ve evleri ayrıdır. Gece burada kaldım. Sabah eniştem evden ayrıldı. Burada 2-3 gün kaldım. Eniştem Ramazan kahvede olayın ne olduğunu ve benim arandığımı görmüş eve gelip bana hemen buradan uzaklaş, benim başımı belaya sokma dedi. Gidecek yerim olmadığı için babama haber vermelerini istedim. O gece evin çatısında yattım. Ertesi gün babam buraya, ablam ile birlikte kiralık eski model bir araçla buraya geldiler. Beni aldılar. Babam beni yaylaya götüreceğini söyledi. Bağlıca köyünün ortak yaylası olan yere götürdü. Babam erzak ve kıyafet getirmişti. Eksik olan malzemeleri de giderken yoldan babama aldırdım. Burada açık alanda 5 gün kadar kaldım. Yaylada çeşmeye yakın bir yerde açık alanda kaldım. Burada barınak tarzı derme çatma bir yer yapmaya başladım. Yaylada iken burada birsiyle karşılaştım. Ailem ile kavga ettiğimi kafamın bozulduğunu söyleyerek geçiştirdim. Beş günün sonra babam ve ablam başka bir araba ile yaylaya geldiler. Beni ilk bıraktıklarında benimle bir daha irtibata geçmemelerini, yanıma gelmemelerini, burada yaşayabildiğim kadar yaşayacağımı söylemiştim" ifadelerini kullandı.





"SAHTE KİMLİK VE SALİH İSMİYLE YAŞADIM"

Kendisi ile ilgili haberleri görünce yakalanma endişesi ile sahte kimlik ve kendisine taktığı Salih ismi ile firari hayatına devam ettiğini belirten Burkay Karatepe, "Babam cezaevinden çıktıktan sonra bana Tayfun Gezveci adına düzenlenmiş eski tip sahte kimliği getirmişti. Afyon'a geldikten sonra kendimi Salih ismi ile tanıttım. Hurda toplama işini bir süre yaptım. Ayrıca inşaat işlerinde amele olarak çalışmaya başlamıştım. İlk eve taşındığımda iki yıl kadar hiçbir işte çalışmadım. Evden dışarıya zorunlu olunca geceleri çıkıyordum. İki yılsonunda önce hurda toplama işlerine başladım. Bu süreçte ufak ufak inşatlarda amelelik yapmaya da başlamıştım. Bu süreçte ayrıca Pakistanlı Agha Waqar, Kale civarında hediyelik üç boyutlu tablo satışı yapıyordu. Ben de Agha Waqar'dan satmak üzere bana da bu tablolardan getirmesini istedim. Aldığım tabloları Ayşe Ç. ismindeki bir bayan şahsa kendini bir miktarını almak üzere seyyar olarak satması için anlaştım. Bu bayan şahıs zaten Kale civarında kendi evinin önünde hediyelik küçük eşyalar satıyordu. Ben Aga Waqar'dan aldığım üç boyutlu tabloları Ayşe Ç.'ye vererek 3-4 yıl oyunca satışını sağladım ve gelir elde ettim. Ayşe Ç. isimli şahsı daha önceden tanımam. Kale civarında dolaşırken seyyar satıcılık yaptığını gördüm. Kendisi ile tanıştım ve sohbet ettik. Daha sonra Agha Waqar'dan aldığım üç boyutlu tabloları bu şahsa vererek satmasını kendi yapını vermek üzere anlaştım. Bu kişiyle tanışınca önce onun evinin boya ve badanasını yaptım. Zaten inşaat işlerine amele olarak gidiyordum. Zamanla oturduğum mahallede ve çevrede bu işleri yaptığım bilinir oldu. Ben de boya ve seramik, mermer ve çatı aktarma konusunda işleri öğrenmiştim. Bu şekilde ufak inşaat ileri yaparak para kazandım. 15 Temmuzda benimle ilgili haberleri görünce, bu tadar göz önünde olmam sebebiyle birilerinin beni tanıyabileceği şüphesine düştüm. Evden taşınmaya karar verdim. Bu dönemde inşaat işleri dolayısıyla 2022 veya 2023 yılında Özcan Atlı ile tanıştım. Birlikte birçok kez iş yaptık. Bana iş bulduğu da oldu. Yeni bir ev aradığımı söyleyince bir evin olduğunu söyledi. Özcan Atlı bu haberlerden beni görünce tanıdı. Önce inkar ettim fakat sonra kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra bana bahsettiği evi tutmaya karar verdim. Eşyalarımı evde bırakarak Özcan'ın bulduğu evde gittik. Bundan önce ilanlardan Özcan ile evlere baktık. Fakat çeşitli sebeplerden ev tutamadım. Sonra bu evden bahsetti. Kendime bir valiz hazırladım. Özcan'ın yanına giderek bir gece iş yerinde yattım. Ondan sonra ev aramaya başladık. Daha sonra Özcan tanıdığı birinin evi olduğunu söyledi. Yakalanmadan bir iki gün önce, Özcan ev sahibine benim bir ustam var, maddi durumu iyi değil yanımda çalışacak, bir süre evde kalabilir mi diye sorarak bu evi tuttuk. Özcan'ın dükkanında bekledim. Özcan anahtarı aldı geldi ve eve geçtik. Eve geçince Özcan'dan bana bir telefon ve hat getirmesini istedim. Bir iki saat sonra Özcan bir hat ve telefon getirdi. Bu telefondan bir kez Özcan'ı aradım. Özcan evden ayrıldı. Aynı gece polisler bu eve gelerek beni yakaladılar" ifadeleri tutanaklarda yer aldı.