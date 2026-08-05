Bağ evlerinde arazi şartı değişti

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Düzenleme öncesinde yapılan başvurular ise eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde revizyona gidildi. Düzenleme kapsamında, tarım arazilerinde yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

YAPI İZNİ KORUNUYOR

Böylece daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen söz konusu yapılar, yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Yönetmelikte yer alan geçici hükümle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvurularının, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hüküm altına alındı. Önceki düzenlemede, en az 5 hektarlık özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde taban alanı 30 metrekareyi geçmeyen bağ evi niteliğindeki yapıların inşasına izin veriliyordu. Düzenleme, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.