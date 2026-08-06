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‘Ateş Kuşları’ndan yeşil vatan mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) envanterinde yer alan hava araçları, bu yıl orman yangınları nedeniyle 8 bin 975 saat uçuş yaparken, alevleri söndürmek için 55 bin 366 ton su attı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Orman teşkilatı hava-kara araçları ve personeliyle, "yeşil vatan"ın korunması için 7 gün 24 saat faaliyetlerini sürdürüyor. OGM ekiplerinin, orman yangınlarıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA) ile 1953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi olmak üzere, toplam 5 bin 597 kara aracı görev alıyor. Yangınlarla mücadeleye, 28 bin personel ve 141 bini aşkın gönüllü de doğrudan destek veriyor.

İHA'LARDAN YOĞUN MESAİ
Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos'a kadar olan dönemde, bin 152 orman içi ve 2 bin 111 orman dışı alan olmak üzere 3 bin 263 yangın meydana geldi. "Ateş kuşları" olarak nitelendirilen uçaklar, helikopterler ve İHA'lar, yaz aylarında yangınlarla mücadele için yoğun mesai harcadı. Uçaklar bdönemde, 1940 saat havada kalırken, 2 bin 836 sorti yaptı. Uçaklar, 9 bin 803 ton su atışı gerçekleştirdi. Helikopterler 3 bin 982 saat uçuş gerçekleştirirken, 16 bin 118 sorti yapıldı ve 45 bin 563 ton su atıldı. Gözlem için kullanılan İHA'lar da 3 bin 53 saat uçtu. Böylece, yılbaşından bu yana hava araçları toplam 8 bin 975 saat uçuş ve 18 bin 954 sorti yaparken, 55 bin 366 ton su attı.

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