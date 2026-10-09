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Aydın'da feci kaza: Motosiklet su kanalına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen kazada, M.A. yönetimindeki motosikletin su kanalına devrilmesi sonucunda yolcu konumundaki Durmuş Candan hayatını kaybederken sürücü yaralı olarak kurtuldu.

DHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da feci kaza: Motosiklet su kanalına devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Dip Gölü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A., idaresindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, göl kenarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı su kanalına devrildi. Sürücü M.A., kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Durmuş Candan'a ulaşamadı. Sürücü M.A.'nın çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, Durmuş Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Durmuş Candan'ın cansız bedeni savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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