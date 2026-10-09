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Kalyon PV’den ABD’de stratejik yatırım hamlesi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kalyon PV’den ABD’de stratejik yatırım hamlesi

Türkiye'nin güneş teknolojileri üretiminde öncü şirketlerinden Kalyon PV, global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD pazarına yönelik önemli bir yatırım kararı aldı. ABD'de kuruluşu tamamlanan ve Kalyon PV'nin çoğunluk hissedarı olduğu şirket bünyesinde, başta güneş panelleri olmak üzere güneş enerjisi teknolojilerinin üretileceği ve ABD pazarına doğrudan ürün satacak yeni bir fabrika kurulması planlanıyor. Türkiye'de edinilen üretim deneyimini uluslararası pazarlara taşıma hedeflerini vurgulayan Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Bu dönemi güçlü bir icra dönemi olarak görüyoruz" dedi.

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