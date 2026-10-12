Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj gönderdi. Katılımcıları selamlayan, programın gençler başta olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, mayıs ayındaki gençlik buluşmasında müjdesini bizzat verdiği bu etkinliğin Kocaeli'de tertiplenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KÖKLÜ DOSTLUKLAR

Erdoğan, gençlere "Hoş geldiniz" diyerek, katılımcıların şahsında dost ve kardeş halklara selamlarını ve sevgilerini iletti. "Ortak Miras, Tek Yürek" şiarıyla Türk Dünyası'nın gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığını ve programda emeği bulunanları tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu; "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk Dünyası'nın farklı bölgelerindeki genç kardeşlerimin bir araya gelmesini çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'yle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

ERDOĞAN başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin soruşturma ve yatırımcılara yapılması planlanan ara ödemeler toplantının ana gündemini oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran arasındaki temas trafiği, Gazze ve Rusya- Ukrayna savaşı ile ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak. Dış politika başlığında ABD ile İran arasında devam eden temas trafiği ve gelişmeler öne çıkacak.