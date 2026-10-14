ADM ve GDZ’den güvenli gökyüzü

Aydem Enerji grup şirketleri Adm Elektrik ve Gdz Elektrik, 10 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla, ortak yürüttükleri koruma çalışmalarının yeni yol haritasını paylaştı. Proje yeni dönemde bölgeden geçen tüm göçmen kuşların beslenme, dinlenme ve uçuş alanlarındaki risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına odaklanacak. Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve Yüksek Biyolog Muhammet Ertem'in katkıları ile yürütülen çalışmaların çıktıları, iki şirketin hizmet verdiği beş ilde, göçmen kuşların elektrik hatlarıyla etkileşime bağlı risklerden korunmasına yönelik önlemlerin planlanmasında kullanılacak.

GÖÇ KORİDORLARINA UZANIYOR

Bilimsel gözlemler ve takip cihazlarından elde edilecek veriler, kuşları koruyacak uygulamalara yön verecek. Leyleklerin elektrik direklerindeki yuvalarının platformlarla yükseltilerek güvenli hale getirilmesi, hatlarda bakım ve yalıtım uygulamaları şeklindeki çalışmaların kapsamı, saha araştırmalarıyla genişletiliyor. Bu çerçevede yöre halkının muhtarların ve gönüllülerin bildirimlerinden yararlanılarak leyleklerin üreme döneminde kullandığı doğal yuvalar ve platform yuvalar incelendi. Sulak alanlarda ve göç koridorlarında gerçekleştirilen sonbahar kuş sayımlarıyla bölgedeki kuş türlerinin ve yoğunluklarının belirlenmesi için de ilk adımlar atıldı. Her mevsim sürdürülecek gözlem ve sayımlarla bu envanterin tamamlanması planlanıyor. Kuşların beslenme ve dinlenme alanları arasındaki uçuş güzergâhları incelenerek hatlarla ilgili risklerin yüksek olduğu noktalar belirleniyor. Riskli bölgelerde yalıtım çalışmaları yürütülüyor.

'ÖNLEMLERİ BELİRLEYECEĞİZ'

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, kuşların mevsimlere göre değişen hareketlerini izlemenin etkili koruma önlemleri geliştirmek açısından önemli olduğunu belirterek, "Bir bölgede hangi kuş türlerinin bulunduğunu bilmenin yanında, o alanı ne zaman ve nasıl kullandıklarını da anlamamız gerekiyor. Göç dönemindeki yoğunluk ile üreme ya da kışlama dönemindeki hareketlilik farklılaşabiliyor. Bu nedenle gözlem ve sayımları yılın farklı dönemlerine yaymayı planlıyoruz. Elde edeceğimiz bilgilerle kuşların uçuş güzergâhlarını değerlendirecek, elektrik hatları ile ilgili risklerin yüksek olduğu noktalarda alınması gereken önlemleri belirleyeceğiz" dedi.