AK Parti İzmir’den CHP’li ve Yeni Partili üyelere tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy ve İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısına katılmayan Yeni Parti ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. Bursalı Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nın, CHP ve Yeni Partili üyelerin siyasi ikballeri uğruna takındıkları tavır yüzünden yapılamadığını belirtti.

'İZMİR HİZMET BEKLİYOR'

"PEKİ bu toplantı yapılsaydı gündemde hangi konu vardı?" diye soran Bursalı Aksoy, "Hemşehrilerimize ulaşımda kazanç sağlayacak 90 dakika uygulaması hayata geçirilecekti. İzmirlinin cebini rahatlatacak, ulaşımını kolaylaştıracak bir düzenleme beklerken meclisin toplanamaması kabul edilebilir mi? İzmirli hizmet bekliyor, çözüm bekliyor, somut adım bekliyor. Demek ki onlar için mesele İzmirliye hizmet etmek ve sorunları çözmek değilmiş. İşte tam da bu yüzden sayın Cemil Tugay'ın da tercihi AK Parti oldu. Hemşehrilerimizin beklentisi açık. Daha kolay ulaşım, daha az maliyet ve daha yaşanabilir bir şehir. Şimdi soruyoruz? İzmirlinin beklediği hizmetin gecikmesinin sorumluluğunu kim üstlenecek?" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarını eleştirdi.