TBMM’de fon teklifi görüşüldü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi dün görüşüldü. Komisyonda açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, tasarruf kuruluşlarının en hızlı şekilde yatırımcıların haklarının geri dönebilmesi için süreçte yer almalarının sağlandığına dikkat çekerek, uluslararası fon uygulamalarından faydalanıldığını kaydetti. Geçmişte uluslararası piyasalarda olan fon vakalarının incelendiğini belirten Hatipoğlu, 2008'de İngiltere'de başlayan Madoff vakasını örnek verdi. Hatipoğlu, en hızlı şekilde buradaki yatırımcıların haklarının mümkün oldukça hızlı bir şekilde kendilerine ulaşabilmesi açısından olağan tasfiyeye ilişkin düzenlemelere ihtiyaç olduğunu değerlendirildi.

29 ÜLKEDEN 48 AYRI TALEP

MASAK'IN bugüne kadar yurt dışındaki varlıklara ilişkin olarak çalışma yaptığına dikkat çeken Hatipoğlu, "Bu fon dosyası kapsamında MASAK bugüne kadar 29 farklı ülkeden 48 ayrı talepte bulundu. Ve toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin bunların hesapları, mal varlıkları hem nakdi hem de işte kripto dahil her türlü varlıklarına ilişkin bilgi isteme talepleri yapıldı. Adli istinabe yoluyla başsavcılıklarımızın sürece yer alması konusunda başsavcılıklarımızla iletişim resmi olarak sağlandı. Başsavcılıklarımızla ilgili kurumların, ülkelerin mercileriyle oradaki varlıkların ülkemize getirilmesi süreci sıkı bir şekilde takip ediliyor." Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

PROVOKE ETTİLER

KOMİSYON toplantısı başlamadan Yeni Parti milletvekilleri görüşmeleri provake etti. Ağızlarını ve gözlerini siyah bantlarla kapatan Yeni Parti milletvekilleri Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdiler.

YILDA 600 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM

MASAK Başkanı Hasan Kaymak, MASAK'ın bir yıl içinde 600 binden fazla şüpheli işlem bildirimi aldığını belirtirken, "Bu sınıflandırmayı mevzuat olarak yapamıyoruz. Yani hangileri çok büyüktür, hangileri orta, küçüktür. Ama şu var mevzuatımızda yüksek riskli işlemlerin takip edilmesi şeklinde bir düzenlememiz var. Burada yine inisiyatif yüksek riskli kavramında yükümlüde... Yani takdir edersiniz yükümlülerin kendi çapı itibariyle de işlemin yüksek riskli olup olmadığı değişir" dedi.