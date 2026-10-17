İBB davasında 50 milyon dolarlık villa gündemi! “Bağış dediğimiz rüşvet çıktı”

İBB yolsuzluk davasında çapraz sorguda dikkat çeken anlar! 50 milyon dolarlık villaların devrine ilişkin iddialar ve Adem Soytekin 'in "Verenler rüşvet olduğunu söylüyor" sözleri mahkeme salonunda tansiyonu yükseltti. İmamoğlu'nun sorular karşısındaki yanıtları ve Soytekin'le yaşadığı diyalog duruşmaya damga vurdu.

Asrın yolsuzluk davasında 4 gün boyunca savunma yapan Ekrem İmamoğlu , Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısı tarafından çapraz sorguya alındı. Müteahhit Ali Nuhoğlu, Sarıyer Emirgan'daki Boğaz manzaralı villaların alım kaynağının doğrudan İSKİ'den gelen hakediş paraları olduğunu açıkça önceki duruşmalarda anlatmıştı. İSKİ'deki alacaklarını tahsil edebilmek ve idareyle ilişkileri sorunsuz sürdürebilmek amacıyla bu sürece sürüklendiğini belirten Nuhoğlu, "Bu işten bir kâr etmedim" diyerek yapılan işlemin bir ticaret olmadığını vurguladı. Buna karşın Ekrem İmamoğlu'na çapraz sorguda milyarlık villalar soruldu. İmamoğlu, şirketleri İmamoğlu İnşaat'a devredilmesi skandalını "Ben namusumla ticaret yaptım" sözleriyle savunmaya kalkıştı. Nuhoğlu'nun "kar etmedim, hakedişler için verdim" itiraflarını görmezden gelen İmamoğlu, protokollere ve sözleşmelere sığınarak rüşvet çarkını sıradan bir ticari alışveriş gibi göstermeye çalıştı.

DURUŞMA SALONUNDA YÜZLEŞME: "BAĞIŞ DEDİĞİMİZ RÜŞVET ÇIKTI"

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde sıvacılığı bırakıp Asoy İnşaat'ı kuran Soytekin, İmamoğlu ile mahkeme salonunda yüzleşti. İBB ve KİPTAŞ'tan ihalesiz ve ayrıcalıklı olarak 15 kreş ile 1500 konut projesi dahil milyarlık işler alan Soytekin, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonunda yüz yüze geldi. Soytekin'in yönelttiği sorular duruşmaya damga vurdu.

-Adem Soytekin: "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor"

-Ekrem İmamoğlu: "Bizim kapıdan içeri rüşvet girmeyeceğini anlattım" -Adem Soytekin: "Ali Kurt'un KİPTAŞ konusunda özellikle bizden hakediş ödemelerinde para istenildiğinde sizin adınıza isterdi, bu konuda bilginiz var mıdır?"

–Ekrem İmamoğlu: "Ne Ali Kurt ne de başkası benim hakkımda böyle bir yetkiyi kullandırtmayı aklından dahi geçiremez. Neden böyle bir şeyi burada sorma gereği duydun anlamadım"

-Adem Soytekin: Ben işimi evet hızlı yaparım ama etkin pişmanlık verdikten sonra tam tersi ilan edildim. Bunu nasıl açıklarsınız?

-Ekrem İmamoğlu: "Adem sen mi konuşuyorsun, yoksa...? Bu soruların senin olduğundan bile şüpheliyim. Sana teessüf edeceğim ama ona bile gerek duymuyorum"