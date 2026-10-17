HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM? | Pazar planı yapanlar dikkat! 36 ile sağanak uyarısı: İstanbul, İzmir, Muğla hava durumu...

Meteoroloji'den hafta sonunun son günü için kritik uyarı geldi! MGM'nin yayımladığı son tahminlere göre, 18 Ekim Pazar günü yurdun birçok bölgesinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, gözler hava koşullarının ne zaman normale döneceğine çevrildi. Peki, pazar günü hangi illerde sağanak bekleniyor, yağışlı hava kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu…
HANGİ İLLERDE TURUNCU VE SARI KODLU ALARM VAR?
Meteoroloji haritasında turuncu ve sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:
TURUNCU KOD VERİLEN İLLER: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop.
SARI KODLU UYARI VERİLEN DİĞER İLLER: Bilecik, Karabük, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Adana, Amasya, Çorum, Hakkari, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Karaman
İSTANBUL İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un Anadolu yakası ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu ve gece akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ,Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop dışında bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu