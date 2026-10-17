HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM? | Pazar planı yapanlar dikkat! 36 ile sağanak uyarısı: İstanbul, İzmir, Muğla hava durumu...

Meteoroloji'den hafta sonunun son günü için kritik uyarı geldi! MGM'nin yayımladığı son tahminlere göre, 18 Ekim Pazar günü yurdun birçok bölgesinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul 'un da aralarında bulunduğu 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, gözler hava koşullarının ne zaman normale döneceğine çevrildi. Peki, pazar günü hangi illerde sağanak bekleniyor, yağışlı hava kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu…

İSTANBUL İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un Anadolu yakası ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu ve gece akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ,Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu