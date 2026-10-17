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Haberler Yaşam HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM? | Pazar planı yapanlar dikkat! 36 ile sağanak uyarısı: İstanbul, İzmir, Muğla hava durumu...

HAVA NASIL OLACAK 18 EKİM? | Pazar planı yapanlar dikkat! 36 ile sağanak uyarısı: İstanbul, İzmir, Muğla hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) son dakika hava durumu uyarısı geldi! 18 Ekim Pazar günü Türkiye genelinde yağışlı ve rüzgârlı hava etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere 36 kent için sarı ve turuncu alarm verilirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı. Peki, yağışlar hangi bölgelerde etkili olacak, sağanak ve kuvvetli rüzgar ne kadar sürecek? İşte MGM’nin son hava durumu tahminleri ve il il beklenen gelişmeler…

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Meteoroloji'den hafta sonunun son günü için kritik uyarı geldi! MGM'nin yayımladığı son tahminlere göre, 18 Ekim Pazar günü yurdun birçok bölgesinde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken, gözler hava koşullarının ne zaman normale döneceğine çevrildi. Peki, pazar günü hangi illerde sağanak bekleniyor, yağışlı hava kaç gün sürecek? İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporu…

HANGİ İLLERDE TURUNCU VE SARI KODLU ALARM VAR?

Meteoroloji haritasında turuncu ve sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

TURUNCU KOD VERİLEN İLLER: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop.

SARI KODLU UYARI VERİLEN DİĞER İLLER: Bilecik, Karabük, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kütahya, Adana, Amasya, Çorum, Hakkari, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Karaman

İSTANBUL İÇİN SON HAVA DURUMU TAHMİNİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un Anadolu yakası ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu ve gece akşam saatlerinde il genelinde kuvvetli ,Anadolu yakasında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop dışında bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

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