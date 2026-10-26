Çameli’de ceviz hasadı şenliği coşkusu yaşandı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Denizli'nin Çameli ilçesinde, Çameli Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Ceviz Hasadı Şenliği" gerçekleştirildi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen etkinlik, yerel üreticiler aynı meydanda buluştu.

ZİRVEDE DENİZLİ VAR

Sezonun ilk ürünlerinin hasat edildiği programda cevizin bahçeden sofraya gelme anına kadar anlatıldı. Program kapsamında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki il protokolü ile vatandaşlar, ceviz üreticisi Zeki Şevki'nin bahçesinde ceviz hasadı gerçekleştirdi. Bahçedeki etkinliğin ardından cevizin hangi işlemlerden geçtiğini yerinde incelemek üzere ceviz işleme tesisine geçildi. Tesiste önce yıkanan ve ardından kurutmaya alınan cevizler protokole tanıtıldı. Ceviz hasadının ardından ilçedeki üretimi rakamlarla açıklayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "2025 yılı TÜİK verilerine göre ülkemiz genelinde 1 milyon 814 bin 314 dekar kapama ceviz bahçesi mevcut olup 263 bin 430 ton kuru kabuklu ceviz üretimi bulunmaktadır. Dünya piyasasında Türkiye'miz 3. sıralardadır. Çin, Amerika 1. sırada, daha sonra İran, Türkiye yer değiştiriyor. 137 bin 900 dekarlık üretim alanıyla ilimiz Türkiye genelinde 1. sıradadır. Denizli'nin kabuklu ceviz üretimi 15 bin 824 tondur. İlçemizde 2025 yılı itibarıyla 17 bin 500 dekar ceviz üretim alanına sahip olup 2026 yılında 20 bin dekara yaklaştığı tahmin edilmektedir. 2025 yılı kuru kabuk ceviz üretim miktarımız 4 bin 646 ton hesap edilmiştir. Ceviz üretiminde Çameli ilçesi Denizli'de 1 numara olmuştur.