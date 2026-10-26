Elektrikte yerlilik yüzde 70’e çıktı

TÜRKİYE'NİN toplam elektrik kurulu gücü, eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata yükseldi. Bu kapasitenin 43 bin 762 megavatını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Yerli kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 72.1 olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, "Elektrik kurulu gücümüz, eylül sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata ulaştı. Bu büyümenin merkezinde yer alan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü de aynı dönemde 80 bin megavatın üzerine taşıyarak 80 bin 315 megavata çıkardık. Kurulu gücümüz giderek artarken, elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70.3'ünü yerli kaynaklarla karşıladık" dedi.