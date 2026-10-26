Fonda kilit isim Melis

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen fon soruşturması, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Soruşturma kapsamında çok sayıda tutuklama ve gözaltı gerçekleşirken şüphelilerin mal varlıklarına el koyuldu. Bu süreçte adı geçen dikkat çekici isimlerden bir tanesi de Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal oldu. Soruşturma dosyasına giren resmi veriler ve hesap tablosuna göre, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, Sandal'ın 2026 yılında Tera'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon TL yatırdığı saptandı. Aynı yıl hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı 15 milyar 793 milyon TL olarak kaydedildi. Sandal, sadece TERA TLY fonundan elde ettiği 2 milyar 355 milyon 287 bin TL kar ile 2026 yılı gerçek kişiler kar sıralamasında 1. sırada yer aldı.

PARA İADESİ İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

Baba ile kızı, toplamda TERA fonundan 2 milyar 994 milyon lira kar ettikten sonra yurt dışına çıktı. Soruşturma kapsamında aranan baba ile kızının avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. Avukatlar, Sütşurup Ailesi'nin "Fondan kazandığımız parayı iade etmek istiyoruz" talebini dile getirdi.Fon soruşturmasında Melis Sütşurup karları ödemek için başvuruda bulundu. Başsavcılık, ailenin avukatlarını idari ve finansal süreçler için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) yönlendirirken henüz resmi bir iade işleminin gerçekleşmediği belirtildi. Söz konusu iadenin gerçekleşmemesinin ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Melis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu. TMSF'ye yönlendirilen sürecin nasıl ilerleyeceği ve iade edilecek tutarların tespitinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Aynı fon trafiğinde öne çıkan baba Cihan Sütşurup'un ise 2026 yılı boyunca fona 3 milyar 707 milyon TL yatırarak giriş yaptığı tespit edilmişti. Cihan Sütşurup, elde ettiği 639 milyon 402 bin 912 TL kar ile gerçek kişiler kar sıralamasında 6. sırada yer bulmuştu.