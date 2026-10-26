Kaklık Mağarası ziyaretçi sayısında rekor yeniledi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yer altındaki benzeri olarak bilinen Kaklık Mağarası, beyaz travertenleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndeki mağara, Pamukkale'yi ziyaret eden turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

KOKAR HAMAM PINARI

MAĞARANIN yanında, sazlıklar arasında yer altından kaynayıp çıkan, serbest veya kanallar içinde akan sular, yöre halkı tarafından 'Kokar Hamam Pınarı' olarak adlandırılıyor. Faylar boyunca ilerleyen, yüzlerce metre derinlikten yüzeye çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal suların cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği biliniyor. Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşimindeki traverten kayaçları içinde oluşan Kaklık Mağarası, yer altı sularını boşaltan aktif bir mağarayken tavanının çökmesiyle ortaya çıktı. Obruk görünümündeki mağaranın içinde, suların oluşturduğu büyük traverten kütlesi bulunuyor. Mağaradaki havuzlar, Pamukkale'deki travertenlere benzer şekilde basamaklar halinde üst üste sıralanırken, tavanı ise damlataşlar, sarkıtlar ve dikitlerle süsleniyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan Kaklık Mağarası'nı 2025 yılında 350 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın ilk 9 ayında ise ziyaretçi sayısı 650 bine ulaştı. Mağaranın, ziyaretçi sayısında kendi rekorunu kırdığı belirtildi. Bursa'dan gelen Ebru Şentürk ise önce Pamukkale'yi gezdiklerini belirterek, "Mağaranın değişik bir atmosferi var. Büyüleyici, travertenler sarkıtlar enteresan bir yer. Pamukkale'yi gezdik ve travertenler üzerinde yürüdük. Antik havuzda yüzdük. Önce mağaranın yolu uzun sürer diye gelmeyi düşünmüyorduk ancak çok yakınmış. İyi ki gelmişiz, inanılmaz güzel, ülkemiz mükemmel, ülkemizi gezmeyen dünyaya açılmasın. Geldiğimize değdi" diye konuştu.