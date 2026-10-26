Sıfır atıkta kadın gücü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, sınırlara aşarak küresel bir çevre hareketine dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu proje, aynı zamanda Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı da olan Emine Erdoğan'ın girişimleri ile dünyaya açıldı.

KÜRESEL ÇEVRE HAREKETİ

Erdoğan'ın öncülüğünde uluslararası alandaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşayan proje, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Uluslararası Sıfır Atık Günü"ün ilan edilmesiyle küresel bir harekete evrildi. Projenin hayata geçirildiği tarihten itibaren tüm aşamalarına liderlik eden Emine Erdoğan; bu çevre hareketini ülke genelindeki kamu kurumlarından okullara kadar genişletilmesinde de kilit rol oynadı.

81 İLDE SEFERBERLİK OLACAK

Toplumda çevre bilinci oluşturmak ve geleceğe daha temiz bir dünya bırakmak hedefiyle yürütülen bu çalışmalar kapsamında, daha çok eve girmek ve kadına ulaşmak amacıyla yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilecek "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam" projesiyle 81 ilde 1 milyon kadına ulaşılması hedefleniyor. Kadınların öncülüğünde yaygınlaştırılacak projeyle sıfır atık bilincinin ailelere ve çocuklara kazandırılması, atık malzemelerin ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu proje ile; 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi kapsamında geri kazanım oranı yüzde 13'ten yüzde 37,5'e yükselirken, bu oranın daha da artırılması hedefleniyor.