Sofralık kırma zeytin mesaisi başladı

AYVALIK, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerini kapsayan Edremit Körfezi'nde, Ege sofralarının vazgeçilmezi kırma zeytinler doğal yollarla hazırlanıyor. Bahçelerden ilk aşamada toplanan tam olgunlaşmamış yeşil zeytinler taş, ahşap takoz veya tahta makineler yardımıyla kırılarak bidonlar ve kavanozlara konuluyor.

KÖKLÜ BİR GELENEK

ÜZERİNE içme suyu eklenen zeytinlerin acılığının gitmesi için suyu 2 günde bir değiştiriliyor. Yaklaşık bir hafta içinde tatlanan zeytinler, isteğe göre tuz ve limon eklenerek tüketime hazır hale getiriliyor. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, bahçeden toplanan zeytinlerin yeşil, alyanak ve siyah olmak üzere üç renkte geldiğini söyledi. Zeytinleri renklerine göre ayırarak kurduklarını belirten Kıvrak, "Yeşil zeytinlerden daha çok kırma, alyanak zeytinlerden çatma yaparız. Siyah zeytinleri de bütün şeklinde salamuraya atarız. Ayırdığımız zeytinleri kırmak için kullandığımız aparatlar var, bunları çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz" dedi. Edremitli zeytin üreticisi Mehmet Hakkı Semerci ise kırma zeytinin yörede köklü bir gelenek olduğunu ifade etti.