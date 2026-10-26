Teknoparklar teknoloji üretimine güç katıyor

TÜRKİYE'DE teknoloji üretimi, araştırma ve yenilik faaliyetlerinde önemli rol üstlenen teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı eylül itibarıyla 115'e ulaşırken, bunların 97'sinde faaliyetler sürüyor, 18'inde ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, teknoparklarda faaliyet gösteren 13 bin 673 firmada toplam 135 bin 321 personel çalışıyor. Bu firmaların toplam satışları 1.85 trilyon liraya, ihracatları ise 20.86 milyar dolara yükseldi. Bölgelerde 78 bin 859 proje tamamlanırken, 19 bin 990 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Firmaların 2 bin 618 patenti tescil edilirken 6 bin 241 patent başvurusunun işlemleri devam ediyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısında İstanbul 19 bölgeyle ilk sırada yer alıyor.