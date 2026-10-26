Türk savunma sanayisi Yunanistan’a battı

TÜRKİYE'NİN 10 milyar doları aşan savunma ihracatı ve Avrupa'dan ABD'ye uzanan stratejik ortaklıkları Yunanistan'ı endişelendiriyor. Yunan basınından Militaire'de yayımlanan "Türk savunma sanayisi, Yunanistan'ın dış politikasını boğuyor" başlıklı analiz haberde, Ankara'nın savunma sanayisi üzerinden kurduğu uluslararası ilişkilerin Atina'nın diplomatik hareket alanını daralttığı vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemenin yalnızca askeri alanda değil, uluslararası diplomasi sahasında da Ankara'nın elini güçlendirdiğine dikkat çekti. Analizde yer alan verilere göre Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10,05 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık yüzde 48'lik artış, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarlardaki yükselişini gözler önüne serdi. Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi şirketler, ihracatın yanı sıra ortak üretim, teknoloji geliştirme ve uzun vadeli bakım anlaşmalarıyla Türkiye'nin küresel savunma ağını genişletiyor.