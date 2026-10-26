Türkiye’nin yer altı hazinesi maden suyu

Türkiye, şifalı ve mineralli sular bakımından en zengin ülkeler arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise Türkiye'nin dünyanın en önemli jeotermal kuşaklarından olan Alp-Himalaya hattında yer almasıdır. İnsanlar ilk çağlardan beri suyun şifalı gücü olduğuna inanmışlar ve bazı hastalıkları su ile tedavi etme yöntemlerini kullanmışlardır. Bazı suların şifalı sular olarak anılmasının sebepleri arasında suyun içinde bulunan minerallerin vücudu iyileştirme özelliğine sahip olması gösterilebilir. Türkiye, şifalı su potansiyelinin yüksek olduğu özel coğrafyalardan biri. Maden suları insanlara doğrudan mineral desteği sağlayan şifalı sular grubunda yer alıyor. Ülke topraklarımızdan doğan ve nesilden nesle aktarılan sular, tarih boyunca insanlar için şifa kaynağı olmuştur.

EMSALLERİNDEN KALİTELİ

Ülkemizin sahip olduğu maden suyu kaynakları, içerdiği mineraller açısından Avrupa'daki emsallerine ciddi fark atarak zengin mineralli içeriğiyle ayrışmaktadır. Avrupa'daki dünyada meşhur olmuş mineralli sular ise, 1000 mg mineralin altında mineral seviyesinde olup Türkiye gerçekten bu anlamda Avrupa'daki rakiplerine göre çok daha zengin mineral yapısına sahiptir. Litresinde 1000 mg üzerinde mineral olan sular doğal maden suyu kabul edilmekte olup, 1500 mg / lt üstünde olanlar ise zengin mineralli doğal maden suyu olarak Türkiye'de kabul edilmektedir. Avrupa'ya göre bu üstün farklılığımız Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin en büyük göstergesidir. İçtiğimiz zengin mineralli doğal maden suları da kalp sağlığından, kan dolaşımına kadar genel sağlığımıza iyi gelmektedir. Ayrıca Türkiye'deki, doğal maden sularımızın yüzde 90'ı, Türk markaları tarafından işletilmekte olup, en sağlıklı kabul edilen cam ambalajda çoğunlukla tüketilmektedir. Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü kirlenme riskine karşı korunmuş, mikrobiyolojik yönden uygun yönetmelikte belirtilen kimyasal parametrelere uygun su olarak tanımlanan maden suları insanlara doğrudan mineral desteği sağlayan şifalı sular grubunda yer almaktadır. Tüketiciler çoğu zaman maden suyu ve sodanın birbiriyle aynı olduğunu düşünüyor. Fakat bu iki içecek ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde bu içeceklerin yapı ve içerik olarak tamamen birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılır. Bu konuda bugüne kadar yapılan araştırmalardan elde edilen ortak sonuçlara göre bu iki içecek arasındaki farklılıkları şöyle sıralayabiliriz. Maden suyuna dışarıdan müdahale edilemez. Soda ise dışarıdan müdahale ile yapısı değiştirilen yapay içecektir. Maden suyu yeraltında oluşur ve yeryüzüne kendiliğinden çıkar, çözünmüş karbondioksit içerir. Soda ise işlenmiş suya, sodyum bikarbonat ve karbondioksit gazı katılarak üretilir. Maden suyu toprakta bulunan bir takım element ve maddeleri çözünmüş hâlde içeren mineralli sulardır. Soda ise mineral içermez.

ÜRETİM VE TÜKETİM

Türkiye, şifalı ve mineralli sular bakımından en zengin ülkeler arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise Türkiye'nin dünyanın en önemli jeotermal kuşaklarından olan Alp-Himalaya hattında yer almasıdır. Türkiye'de 1300 mineralli su kaynağı içinden tespit edilen maden suyu kaynağı 225 adet. Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği (MESUDER) verilerine göre maden sularının bölgelere göre dağılımında ilk sırayı Kuzey Anadolu Bölgesi alıyor. Bu bölgeyi Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi takip ediyor. Kuzey Anadolu Bölgesi'nin fay hattı güzergâhının yoğun olduğu bölgede yer almasından dolayı en fazla maden suyu kaynağı bu bölgede yer alıyor. Dünyada üretilen bütün şişelenmiş sular birbirinin aynı gibi görünseler de aslında hepsinin kendine has özellikleri ve birbirinden farklı tadı vardır. Tüketici tercihleri, suların mineral içeriğine, kimyasal özelliklerine, içinde gaz bulundurup bulundurmamalarına göre değişiyor. Avrupa Şişelenmiş Sular Federasyonu (EFBW), Avrupa mevzuatı ve ulusal mevzuata göre suları; doğal maden suyu, kaynak suyu ve şişelenmiş içme suyu olarak üç kategoride değerlendiriyor. Yine EFBW verilerine göre Avrupa'da satılan tüm şişelenmiş suların yüzde 83'ü doğal maden suyundan, yüzde 14'ü kaynak suyundan, yüzde 3'ü ise şişelenmiş içme suyundan oluşuyor.