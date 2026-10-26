Vizörden keskiye uzanan sanat hayatı

HER SURET AYRI BİR HİKAYE

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı insanların yüzlerini dikkatle incelediğini anlatan Köse, yüzlerde yalnızca fiziksel özelliklerin değil, yaşanmışlıkların da izlerini gördüğünü belirtti. İnsanların yüzlerinde acıların, sevinçlerin, düşüncelerin ve hayat mücadelelerinin saklı olduğunu ifade eden Köse, yıllarca kamerasıyla gözlemlediği bu ayrıntıların sanatına yön verdiğini söyledi. Köse, sanat anlayışını şu sözlerle anlattı: "İş hayatında çok değişik ortamlarda bulunma fırsatım oldu. Her zaman bu ortamlarda karşılaştığım insanların yüzlerine çok dikkat ettim. Çünkü insanların yüzünde hikâye vardır, karakterler vardır, düşünceler, üzüntüler, sevinçler, yaşanmışlıklar vardır." Çalışmalarında çoğunlukla kurumuş ve atıl durumdaki ağaçları kullanan Köse, doğanın şekillendirdiği malzemelerin içinde saklı karakterleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ağaçların üzerindeki fazlalıkları kaldırarak içlerinde malzemelere ikinci bir hayat kazandırıyor. Doğayı en büyük heykeltıraş olarak tanımlayan Köse, "Pek çok insan için bir anlam, önem ifade etmeyen ağaç parçalarında hikâyeler bularak, onların karakterlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum" sözleriyle çalışmalarının temelindeki düşünceyi dile getirdi.