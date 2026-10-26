Vizörden keskiye uzanan sanat hayatı

Yıllarca haber kameramanlığı yapan, dünyanın farklı coğrafyalarında insanların acılarına, sevinçlerine ve hayat mücadelelerine tanıklık eden Şevki Köse, meslek hayatında biriktirdiği insan hikâyelerini şimdi heykellerine yansıtıyor. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinde kayalıkları görüntüleyen tek kameraman olan Köse, bugün İzmir'deki atölyesinde ömrünü tamamlamış ağaçlara yeniden hayat veriyor. Bir zamanlar kamerasıyla insan yüzlerindeki yaşanmışlıkları kaydeden deneyimli kameraman, şimdi aynı yüzleri ağaçların gövdelerinde ortaya çıkarıyor.
ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Çocukluk yıllarından itibaren heykel sanatına ilgi duyan Şevki Köse, uzun yıllar sürdürdüğü yoğun meslek hayatı boyunca bu tutkusundan vazgeçmedi. 2006 yılında İzmir'de kurduğu atölyeyle sanat çalışmalarına ağırlık veren Köse, ahşap ve taş malzemelerden heykeller üretmeye başladı. Özellikle doğal ömrünü tamamlamış ağaçları tercih eden sanatçı, bugüne kadar farklı sergiler açarak eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.
HER SURET AYRI BİR HİKAYE
Meslek hayatı boyunca karşılaştığı insanların yüzlerini dikkatle incelediğini anlatan Köse, yüzlerde yalnızca fiziksel özelliklerin değil, yaşanmışlıkların da izlerini gördüğünü belirtti. İnsanların yüzlerinde acıların, sevinçlerin, düşüncelerin ve hayat mücadelelerinin saklı olduğunu ifade eden Köse, yıllarca kamerasıyla gözlemlediği bu ayrıntıların sanatına yön verdiğini söyledi. Köse, sanat anlayışını şu sözlerle anlattı: "İş hayatında çok değişik ortamlarda bulunma fırsatım oldu. Her zaman bu ortamlarda karşılaştığım insanların yüzlerine çok dikkat ettim. Çünkü insanların yüzünde hikâye vardır, karakterler vardır, düşünceler, üzüntüler, sevinçler, yaşanmışlıklar vardır." Çalışmalarında çoğunlukla kurumuş ve atıl durumdaki ağaçları kullanan Köse, doğanın şekillendirdiği malzemelerin içinde saklı karakterleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ağaçların üzerindeki fazlalıkları kaldırarak içlerinde malzemelere ikinci bir hayat kazandırıyor. Doğayı en büyük heykeltıraş olarak tanımlayan Köse, "Pek çok insan için bir anlam, önem ifade etmeyen ağaç parçalarında hikâyeler bularak, onların karakterlerini ortaya çıkarmaya çalışıyorum" sözleriyle çalışmalarının temelindeki düşünceyi dile getirdi.
DOĞADA YAŞAYAN HEYKELLER
İzmir'deki atölyesinin yanı sıra açık alanlarda da eserler üreten Köse, Aydın'daki eski Tekstil Fabrikası'nın 117 dönümlük arazisinde bulunan kurumuş ağaçları heykellere dönüştürdü. Ağaçların doğal biçimlerini koruyarak insan figürleri oluşturan sanatçı, geçmişin izlerini taşıyan bu eserlerin doğanın içinde yaşamaya devam etmesini sağladı. Cumhuriyet'in 101. yılı kapsamında Ayvalık'ta gerçekleştirdiği çalışmada ise yaklaşık 100 yıllık bir zeytin ağacını sanat eserine dönüştüren Köse, ağacın gövdesine Anadolu insanının yüzlerini işledi. Eserini Atatürk portresiyle tamamlayan sanatçı, Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağı düşüncesini sanatına yansıttı.Yıllarca insanların hikâyelerini kamerasıyla anlatan Şevki Köse, bugün aynı hikâyeleri ahşaba işleyerek yaşatmaya devam ediyor. Şevki Köse kamerayı bıraktı ama bakmayı hiç bırakmadı.