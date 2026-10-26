Yeni Parti’de gergin kongre

Yeni Parti İzmir İl Örgütü, 1'inci Olağan İl Kongresi için Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Ön seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu geride bırakan mevcut İl Başkanı Çağatay Güç, kongreye tek aday olarak girdi ve il başkanlığına seçildi. Kongrenin divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin üstlendi.

LİSTE TARTIŞMALARI

Güç'ün yönetim listesinde, Gaziemir'deki ilçe kongresini kaybeden Çağrı Şırlancı'nın yer alması dikkat çekti. Güç'ün üniversite yıllarına dayanan arkadaşlığıyla bilinen Şırlancı'nın yönetime girmesine karşılık, ön seçimde Güç'e kaybeden Aziz Kocaoğlu listede yer almadı. Kocaoğlu'na yakınlığıyla bilinen Alaattin Yüksel ise kurultay delegeleri arasına girdi. Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik de kurultay delegesi olarak listede yer aldı. Kurultay delegesi listesinde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki dışında Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un bulunmaması da dikkat çekti. Eşki, kongrede söz alarak kendi isteğiyle listeye girmediğini açıklamıştı. Başaran'ın ise ön seçimde Güç'e karşı 11 oy çıkması nedeniyle listeye alınmadığı yönünde iddialar gündeme geldi.

'BENİ GÖREVDEN ALIN' DEDİ

İddiaya göre; kongre öncesinde başlayan liste tartışmaları, kongre sabahında da sürdü. Buca İlçe Başkanı Hüseyin Duyan'ın istediği bazı isimlerin listede yer almaması üzerine ilçe delegasyonunun rahatsızlık duyduğu öne sürüldü. En büyük krizin ise Karşıyaka'da yaşandığı belirtildi. İlçe Başkanı Levent Güçlü'nün listeyi gördükten sonra "Beni görevden alın" dediği, Karşıyaka delegasyonunun da tepki göstererek oy kullanmadan salondan ayrıldığı iddia edildi. Krizin merkezindeki ismin Uğur Yıldırım olduğu ve Yıldırım'ın listeye İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın girişimiyle yazıldığı ileri sürüldü. Güçlü'nün, Yıldırım'ın listeden çıkarılmaması halinde oy kullanmayacaklarını söylediği aktarıldı.