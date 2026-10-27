2 milyon dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu'nda, ceza adalet sisteminde alternatif çözüm yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Uzlaştırmanın hem mağdurun zararının giderilmesini sağladığını hem de yargının iş yükünü azalttığını belirten Gürlek, "2017 yılından günümüze kadar 2 milyondan fazla dosyada mağdur ile şüpheli uzlaşmıştır" dedi.

'ADALETTEN VAZGEÇİLMİYOR'

Uzlaşmanın gönüllülük ilkesine ve hukuki güvencelere dayanması gerektiğini vurgulayan Gürlek, uyuşmazlıkların niteliğine uygun yöntemlerle daha hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Onarıcı adalet anlayışının mağdurun zararının giderilmesini ve şüphelinin sorumluluk üstlenmesini esas aldığını belirten Gürlek, "Alternatif çözüm yolları, adaletten vazgeçmek değil, adaleti uyuşmazlığın niteliğine uygun yöntemlerle, en hızlı ve en etkili şekilde gerçekleştirmektir" dedi.

DAVALAR YÜZDE 33 AZALDI

Uzlaştırma siciline kayıtlı 30 bini aşkın uzlaştırmacının görev yaptığını kaydeden Gürlek, seri muhakeme, ön ödeme ve basit yargılama gibi yöntemlerle de çok sayıda dosyanın sonuçlandırıldığını bildirdi. Bu uygulamaların mahkemelerin daha ağır ve karmaşık davalara zaman ayırmasına imkan sağladığını belirten Gürlek, alternatif çözüm yöntemleri sayesinde 2025'te asliye ceza ve çocuk mahkemelerine ilk kez açılan kamu davalarında yüzde 33 azalma yaşandığını açıkladı. Gürlek, amaçlarının yalnızca dosya sayısını azaltmak değil, adalet hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşların yargı süreçlerinde yaşadığı zaman ve maliyet yükünü hafifletmek olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda "Adaletin Yüzyılı"nı inşa ederken tüm ekip arkadaşlarıyla gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, "Adalet hizmetleri sistemimizin asli görevinin aziz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek olduğu bilinciyle kararlılıkla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.