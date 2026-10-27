81 ilin 81 ürünü markalaşacak

GÜNEY Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında düzenlenen Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekiği çalıştaylarının değerlendirme raporları yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen 'Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı' kapsamında GEKA tarafından düzenlenen Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekik Çalıştay raporları kamuoyuyla paylaşıldı. Üç çalıştaya toplamda 154 paydaş katılım sağlarken, üç stratejik ürün için eylem planı oluşturuldu. Raporlarda üretim verimliliğinin artırılması, kalite ve izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi, işleme ve depolama altyapısının güçlendirilmesi, katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması ve markalaşma imkanlarının geliştirilmesi gibi başlıklar öne çıktı. Ayrıca pazarlama kanallarının çeşitlendirilmesi ve kamu, akademi ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önerilere yer verildi. Raporlarda pazar odaklı ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ve ulusal ve uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması yer aldı.