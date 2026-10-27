Ege’nin ihracat zirvesi 9 yıldır değişmiyor

EGE İhracatçı Birlikleri bünyesinde 9 yıldır ihracat lideri olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 2026 yılının ocak - eylül döneminde 1 milyar 918 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korudu. EDDMİB'in yıllık ihracatı da 2 milyar 552 milyon dolara ulaştı. Demir ve demirdışı metaller sektörü 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 23'lük artışla 616 milyon dolardan 756 milyon dolara taşıyarak EDDMİB'in ihracatına pozitif bir tablo ortaya koyarken, çelik sektörünün ihracatı yüzde 14'lük azalışla 1 milyar 355 milyon dolardan 1 milyar 163 milyon dolara indi. Bakır ihracatının domine ettiği demir ve demirdışı metaller sektörü, son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 28'lik artışla 759 milyon dolardan 970 milyon dolara ulaştırdı ve 2026 yılı sonunda 1 milyar dolar barajını aşacağının sinyalini verdi.

HEDEFTE FAS PAZARI VAR

EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı M. Fatih Uysal, 2026 yıl sonu hedeflerinin 2,5 milyar dolar olduğunu, beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde hedeflerine ulaşacaklarını dile getirdi. Alternatif pazarlarda güç kazanmak için 12-15 Ekim 2026 tarihlerinde Fas'a Sektörel Ticaret Heyeti düzenlediklerini paylaşan Uysal, Fas'ın Dünya Kupası nedeniyle yapacağı yeni altyapı yatırımlarının, Türk demir ve demirdışı metaller sektörümüz açısından önemli tedarik ve iş birliği fırsatları oluşturacağına inandıklarını vurguladı.