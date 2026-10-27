Netanyahu’nun umudu çıkmazda

ARAP PARTİLERİ KİLİDİ AÇABİLİR

Hükümet pazarlıklarında Arap partilerinin kazanacağı sandalyeler kritik rol oynayabilir. Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am ile diğer Arap siyasi oluşumlarının desteği, muhalefete hükümet kurma imkânı sağlayabilir. Ancak muhalefetin bazı kesimleri bu işbirliğine mesafeli. Ultra-Ortodoks partilere yönelecek bir arayışta ise askerlik muafiyeti tartışması masaya gelecek. Muhalefetin önündeki sorun tam da burada: Kâğıt üzerinde bir araya gelen sandalyelerin, aynı hükümete destek vermesi gerekiyor.

7 EKİM'İN SORUMLULUĞU TARTIŞILIYOR

Seçimin en ağır başlıklarından biri, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının neden önlenemediği. Muhalefet, güvenlik başarısızlığının sorumlularını ortaya çıkaracak bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor. Ultra-Ortodoks erkeklerin askerlik muafiyetleri ve yedek askerlerin üzerindeki yük de kampanyanın önemli tartışmaları arasında. Hayat pahalılığı ile yargının konumu, seçmenin önündeki diğer başlıklar. Netanyahu tecrübesini ve güvenlik politikalarını öne çıkarırken, rakipleri değişim ve hesap verme sözüyle oy istiyor.