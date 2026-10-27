‘Özel adaylığa cesaret edemez’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merakla beklenirken, bu konuda CHP içerisinde de dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. CHP yönetimi içerisindeki bir kesim, Özgür Özel'in dokunulmazlık zırhından vazgeçemeyeceğini, bu sebeple de cumhurbaşkanı adaylığına cesaret edemeyeceğini savunuyor. Milletvekili Seçim Kanunu'na göre bir kişi hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı için aynı anda aday olamıyor. Özgür Özel hakkında halihazırda TBMM'de 60'ı aşkın fezleke bulunuyor. Bu sebeple bazı CHP'li kurmaylar, Özgür Özel'in dokunulmazlık zırhını riske atamayacağını, dolayısıyla cumhurbaşkanı adaylığına da cesaret edemeyeceğini savunuyor. Yalnızca Özel'in değil, hakkında fezleke bulunan Yeni Parti'li diğer kurmayların da dokunulmazlık avantajını terk edemeyeceği değerlendiriliyor.