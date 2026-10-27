Yeni Parti’den 200 kişilik kopuş

İZMİR'İN Buca ilçesinde Yeni Parti'den ayrılan yaklaşık 200 kişi CHP'ye katıldı. Aralarında Yeni Parti'nin kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu grubun katılımı için tören düzenlenirken CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, benzer geçişlerin devam edebileceğini öne sürdü. Yeni üyeler için düzenlenen törende rozetleri CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Buca İlçe Başkanı Sinan Yeşilbaş taktı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN ELEŞTİRİ

TÖRENDE konuşan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti'ye geçen isimlerin bir bölümünün daha önce CHP'de siyaset yaptığını belirtti. Bu kişilerin parti içindeki krizler ve verilen vaatler nedeniyle CHP'den ayrıldığını savunan Gümrükçü, yeniden katılımları eski üyelerin partilerine dönüşü olarak değerlendirdi. CHP'nin kapılarının geçmişte partiden ayrılanlara açık olduğunu ifade eden Gümrükçü, İzmir'de başlayan katılım sürecinin başka il ve ilçelerde de devam edebileceğini ileri sürdü. Konuşmasında CHP'nin siyasi mücadelesine vurgu yapan Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı: "Memleket için bir kavga, gelecek için bir umut, kurtuluş için bir mücadele varsa o cephenin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." YENİ Parti'ye yönelik eleştirilerini de sürdüren Gümrükçü, konuşmasını "Reklamlar bitti, senaryo da tutmadı. Şimdi yeniden CHP zamanı!" sözleriyle tamamladı.

İKİ FARKLI AÇIKLAMA GELDİ

GÜMRÜKÇÜ, aralarında kurucu ilçe yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin partiden ayrılarak CHP'ye katıldığını açıkladı. Yeni Parti Buca İlçe Başkanı Hüseyin Duyan ise yaptığı değerlendirmede, parti üyeliği kayıtlarında 132 kişilik bir azalma tespit ettiklerini belirtti. Duyan, istifaların ardından YENİ Parti'ye 300 ila 400 arasında yeni üyenin katıldığını da ileri sürdü. CHP cephesinin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını savunan Duyan, istifa sayısının abartıldığını dile getirdi.