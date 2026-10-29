Bilal Saygılı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Ortak emanet, ortak gelecek





"CUMHURİYET HEPİMİZİN ORTAK EMANETİ, TÜRKİYE HEPİMİZİN ORTAK GELECEĞİDİR"



AK Parti İl Başkanı Saygılı yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde istiklalimizin simgesi, Türkiye'mizin göz bebeği İzmir'in dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirildi. İzmir, istiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, milletimizin yeniden ayağa kalkışına şahitlik eden şehirdir. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceği üzerinde söz sahibi olma iradesidir; imkânsızlıklar karşısında teslim olmayan bir milletin, bağımsızlığını kendi elleriyle kazanmasının ve egemenliğini kendi iradesine dayandırmasının adıdır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün istiklal kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet, farklı düşüncelerimizle ortak geleceğimize birlikte sahip çıkabilmemizdir. Bizlere düşen bu idealleri hayatın içinde daha güçlü karşılık bulacak şekilde geleceğe taşımaktır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil, en son devletimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu, Cumhuriyetimizin ikinci asrına yön veren ortak bir gelecek hedefi olarak sahipleniyoruz. Çünkü üretimde, savunma sanayisinde, sağlıkta ve teknolojide atılan her adımın ülkemizi daha ileriye taşıdığına inanıyoruz. Bu yürüyüşte İzmir'in birikimine ve hemşehrilerimizin çalışkanlığına güveniyoruz. Cumhuriyet hepimizin ortak emaneti, Türkiye hepimizin ortak geleceğidir. Bu emaneti daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu bir ülkeyle gelecek nesillere teslim etmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

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