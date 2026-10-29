İzmir’de Cumhuriyet coşkusu! 103’üncü yıl kutlamaları başladı

'BU MİLLET KÜLLERİNDEN DOĞMAYI BAŞARMIŞTIR'

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı. Vali Elban, "Bu millet, tarihi boyunca en zayıf olduğu düşünülen dönemlerde, en sıkıntılı zamanlarda ve şartların en elverişsiz olduğu durumlarda bile yüzlerce kahraman çıkarmış, çıkardığı bu kahramanların başına da bir baş kahraman getirmiş ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başarmıştır. İzmir'in işgalinden 4 gün sonra bu işgale 'Dur' demek, 'Aziz milletini örgütlemek ve biz bu dünyada hep var olmaya devam edeceğiz' demek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsun. Bugün çok şükür, muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah, Aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız ve bu dünyada, bu topraklarda hep var olmaya devam edeceğiz" dedi.