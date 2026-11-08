Türkiye ve Irak arasında terörle mücadelede kritik adım: Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesi kuruluyor

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyetinin ortak basın açıklamasına yer verildi. Açıklamada, iki ülke liderlerinin 23 Eylül'de vardıkları mutabakat doğrultusunda Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesis edilmesi ve PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı adımların sürdürülmesi konusunda ortak iradenin teyit edildiği belirtildi. Türk tarafının liderler düzeyinde varılan mutabakat kapsamında Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devredilmesine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağı bildirildi.

"ORTAK GÜVENLİK KOORDİNASYON KOMİTESİ FAALİYETE GEÇİRİLECEK"

Açıklamada PKK terör örgütünün mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerleyişinin müştereken teyit edilmesi ve denetlenmesi amacıyla Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesinin faaliyete geçirilmesine karar verildiği de kaydedildi. Tarafların daha önce üzerinde mutabık kaldıkları komitenin faaliyete geçirilmesi konusunda karar aldığı ifade edildi.