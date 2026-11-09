3T formülü devrede

ÇORUM Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen "Terörsüz Türkiye Konferansı"nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörle mücadelenin tespit, takip ve tasfiyeden oluşan "3T" güvenlik anlayışıyla yürütüldüğünü açıkladı. Silah tamamen devreden çıkana ve örgüt tüm unsurlarıyla tasfiye edilene kadar taviz verilmeyeceğini vurgulayan Çiftçi, terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2 trilyon doları bulduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, silah bütünüyle devreden çıkana ve terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilene kadar bu mücadeleyi tavizsiz sürdürüyoruz. Gayemiz, bu toprakları terörün gölgesinden kalıcı biçimde kurtarmak ve kardeşliğimizi tahkim etmektir" dedi.

3 AŞAMALI GÜVENLİK

BAKAN Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde ortaya konulan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarih, çağrısıyla güç kazanan 'Terörsüz Türkiye' iradesi, Gazi Meclis'imizin çalışmalarıyla ve Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un gayretleriyle kurumsal ve hukuki bir zemine kavuşmuştur. Bu sürecin siyasi ve hukuki boyutu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yürürken, biz İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu, kısaca '3T' diye andığımız üç aşamalı bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz; tespit, takip ve tasfiye. Önce tehdidi kaynağında tespit ediyor; bölücü örgütün bütün uzantılarını, lojistik hatlarını ve finans ağlarını en küçük ayrıntısıyla görünür kılıyoruz" dedi.