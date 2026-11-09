Atatürk 350 metrelik posterle anılacak

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde İzmir'de saygı, minnet ve özlemle anılacak. Anma programı, 10 Kasım Salı günü saat 08.55'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Sirenlerin eşlik edeceği saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak. Tören kapsamında Türk bayrakları yarıya indirilecek, gün batımında yeniden göndere çekilecek. Saat 10.00'da ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı yapılacak. Anma etkinlikleri kapsamında saat 14.00'te Alsancak Vapur İskelesi'nden başlayarak önce Cumhuriyet Meydanı'na, ardından Kordon Orduevi önüne kadar yürüyüş yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte 350 metrelik Atatürk posteri taşınacak. Saat 20.00'de ise Hüseyin Tolu solistliğinde Aziz Vukolos Kilisesi'nde Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar konseri verilecek.