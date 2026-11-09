Atina çözümü hazmedemedi

YUNANİSTAN ile Güney Kıbrıs'ın denizaltı elektrik kablosu projesi nedeniyle Türkiye ile yaşadığı NAVTEX anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan basınına yaptığı açıklamada sorunun çözüldüğünü söyledi. Ancak Atina yönetimi, araştırma izinleri konusunda yetkinin kendisinde olduğunu savunarak Ankara'nın açıklamasına mesafeli yaklaştı. Gerilim, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Great Sea Interconnector projesi kapsamında deniz tabanı araştırmaları için NAVTEX yayımlamasıyla başladı.

RESMİ OLARAK BİLDİRDİ

FRANSIZ bayraklı Abeille Marengo gemisinin araştırma yapacağı alanın bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içerisinde bulunduğunu belirten Ankara, faaliyetlerin Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini savundu. Türkiye, Yunanistan'ın duyurusuna karşı NAVTEX yayımlayarak deniz yetki alanlarına ilişkin itirazını resmî olarak bildirdi. Fidan'ın sorunun çözüldüğünü açıklamasının ardından Yunan diplomatik kaynakları da değerlendirmede bulundu. Kathimerini'ye konuşan kaynaklar, Türkiye'nin konuyu kendi içinde nasıl değerlendirdiğinin Atina'yı ilgilendirmediğini savundu. Yaklaşık 1,9 milyar avroluk Great Sea Interconnector projesi, Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın elektrik şebekelerini denizaltından birbirine bağlamayı amaçlıyor. Projenin ilerleyen aşamada İsrail'e kadar uzatılması planlanıyor. Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun 9 Kasım Pazartesi günü Girit'in Kandiye Limanı'ndan ayrılarak deniz tabanı araştırmalarına başlaması bekleniyor.