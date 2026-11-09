Bakan Gürlek: Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cennet Arıkan, Uğur Şimşek, Ekrem Bakar, Elife Doğrul ve Sefa Soyal cinayetlerindeki son durumu paylaştı.

MANİSA / ALAŞEHİR | CENNET ARIKAN – 11 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan'ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

ANKARA / GÖLBAŞI | UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2020 yılında Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek'in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı'nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı.