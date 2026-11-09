‘Bir canın bedeli 5 ay hapis olamaz’

Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Kasım 2025'te meydana gelen kazada, 2,06 promil alkollü Kübra Sulutaş'ın kullandığı otomobil, spor salonundan çıkarak evine yürüyen üniversite sınavına hazırlanan Ceren Karadayı'ya çarptı. 18 yaşındaki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından tutuklanan sürücü, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından sanık 5 ay sonra tahliye edildi. Ailenin karara itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Kızının ölümünün ardından büyük acı yaşayan anne Hatice Yıldırım, verilen cezayı yetersiz buldu. Kazanın yaşandığı yolda hız sınırının 50 kilometre olduğunu, sürücünün ise 81 kilometre hızla ilerlediğinin belirlendiğini hatırlatan Yıldırım, sanığın 2,06 promil alkollü olduğunu vurguladı. İlk eşinden olan kızı Ceren Karadayı'nın ölümünden sonra eşinin tayini nedeniyle Hatay'a taşınan anne Hatice Yıldırım, "Bir anne olarak yalvarıyorum, sesimi duyun. Ben sadece kızım için adalet istiyorum. Olayın olası kast kapsamında değerlendirilmesini, sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını ve cezada indirim uygulanmamasını istiyorum" dedi.

HATIRALARI SAKLADI

Kızından kalan en küçük hatıraya bile yıllardır sahip çıktığını anlatan acılı anne, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Ben kızımın 11 yaşına kadar kestiğim tırnaklarını bile çöpe atmadım. Saçlarını, kirpiklerini sakladım. Ondan kalan en küçük hatıraya bile sahip çıkarken, şimdi kızımı toprağa verdim. Her gün onun yokluğuyla yaşıyorum. Ben 18 yaşındaki evladımı toprağa verdim. Kızımın 18 yıllık hayatının karşılığı 5 ay hapis olamaz." Acılı anne Hatice Yıldırım, Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyor.