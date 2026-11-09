COP31’in iletişim altyapısı Türk Telekom’a emanet

TÜRK Telekom, Türkiye'nin ev sahipliğinde arasında Antalya'da düzenlenen COP31 Master Partner ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak organizasyonun dijital altyapısını uçtan uca üstlendi. Zirve alanında 1.3 milyon metre fiber optik kablo kullanılarak saniyede 400 gigabit bağlantı kapasitesi oluşturulurken, 1.800 kablosuz erişim noktası, 5G destekli mobil iletişim altyapısı, veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik sistemleri devreye alındı. Türk Telekom, bu yatırımlarla uluslararası katılımcılara, ülke delegasyonlarına ve basın mensuplarına kesintisiz, yüksek kapasiteli ve güvenli iletişim hizmeti sunmayı hedefliyor. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan iki stratejik alan olduğunu belirterek, şirketin teknoloji altyapısını geliştirirken enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılmasını da öncelik olarak gördüğünü ifade etti. 2005 yılından bu yana 24.5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Türk Telekom, Sivas'ta devreye aldığı güneş enerjisi santralinin ardından Malatya ve Ağrı'daki yatırımlarıyla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşarak elektriğin yüzde 65'ini güneş enerjisinden karşılamayı hedefliyor.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR finansman ihraçlarıın büyüklüğünü 1.1 milyar dolara çıkaran şirket, 2025 yılında Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2020 baz yılına göre yüzde 35 azalttı. Öte yandan Türk Telekom, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.